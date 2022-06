Novant'anni sempre in Gamba

Il mitico coach del basket stava per perdere l'uso della mano quando da ragazzino fu colpito durante la Seconda guerra mondiale: "Volevano amputarmela poi ho riaquistato la sensibilità con il pallone in mano. Il segreto? Avere due p... d’acciaio." Una vita a cercare di migliorare la pallacanestro, "che per me deve essere il secondo sport in Italia"

Se Sandro Gamba si fosse chiamato Alexander Leg gli americani avrebbero già girato un film sulla sua storia. Anche perché gli americani che conoscono il basket adorano il nostro amato ct e già nel 2006 lo hanno inserito nella Hall of Fame dedicata a James Naismith, l’inventore del gioco, un onore toccato solo ad altri due grandi italiani, Cesare Rubini e Dino Meneghin le cui storie, guarda caso si intrecciano con quelle di Gamba. Il basket prima di diventare la sua vita è stata la sua medicina. Senza il basket non ci sarebbe stato un Sandro Gamba perché quel ragazzino probabilmente avrebbe perso la mano destra ferita da una sventagliata di mitra che lo colpì a Milano nei giorni della fine della Seconda guerra mondiale. “Eravamo in tempo di guerra, avevo la mano spappolata. Volevano amputarmela, ma mio padre fortunatamente si oppose con tutte le forze. Un soldato americano mi vide passare dalle parti del comando americano in via XX Settembre con in mano una pallina da tennis… Gli spiegai il mio problema.