Non c'è solo stato solo calcio all'evento del Foglio a San Siro

Il primo atleta a salire sul palco è Filippo Tortu. “Sei lento”, lo pungola il presidente del Coni Giovanni Malagò cedendogli il testimone del Foglio sportivo a San Siro. “Presentatemi come staffettista di Tokyo”, risponde l’oro olimpico nella 4x100. L’impresa che tutto cambia: “C’è più attenzione nei miei confronti, ma anche consapevolezza da parte mia: sono pronto ai prossimi Mondiali ed Europei”. L’esempio di chi cade nella polvere: “La batosta nella semifinale dei 100 metri è stata tremenda”. E di chi si rialza: “Però mi ha aiutato. In quattro giorni sono diventato un atleta diverso: grazie al supporto di papà e di Gimbo Tamberi, fresco di medaglia, con cui sono rimasto a parlare fino alle cinque del mattino. Poi è arrivato un trionfo di squadra: io, Jacobs, Patta, Desalu, tutti abbiamo liberato la nostra componente irrazionale. Quella che non si pone limiti, anche se sulla carta eravamo da quinto posto, quella che punta alla vittoria. E così è stato”.

