Una mattina a San Siro con Il Foglio

La prima parte dell'evento del Foglio Sportivo al Meazza. Calcio, basket, Olimpiadi e attualità internazionale, con i protagonisti dello sport. Riassunto

Il Foglio Sportivo torna in campo e lo fa a San Siro, lo stadio che ospiterà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e che ancora deve conoscere il suo futuro dopo i Giochi, quando Milan e Inter vorrebbero traslocare per ricominciare in un nuovo impianto il loro inseguimento alle grandi d’Europa. Ed è proprio il mondo pallone ad aprire, questa mattina, l'evento del Foglio Sportivo a Milano. Come sta, il calcio italiano? "Nell’insieme sta molto bene", dice il presidente Figc Gabriele Gravina. "Nella sua dimensione sociale e culturale sta altrettanto bene. La dimensione economica è quella che ci fa preoccupare un po’ di più: c’è un motore che perde colpi ma non una macchina da rottamare. Serve senso di responsabilità". Eppure dalla disfatta contro la Macedonia non sembra arrivare un segnale di ottimismo. "Ma il calcio italiano non è solo la Nazionale maggiore. Tre selezioni giovanili si sono qualificate per la fase finale di un mondiale, solo la Francia fa bene come noi".

Secondo il presidente della Lega Calcio Serie A, Lorenzo Casini, c’è un punto in cui il calcio italiano non sta molto bene: "Il modo in cui viene percepito dall’opinione pubblica. Vedo un grosso stacco dal modo in cui i bambini vogliono giocare e i commenti che si leggono su questo sport. Le singole squadre fanno tantissimo nei loro territori, ma si continua a parlare di dimensione economico-finanziaria, di interessi".

"L’eliminazione è stata una bella botta. Oggi più che mai se non c’è un dialogo veramente positivo tra Lega A e Figc non vedo speranze per un buon futuro", aggiunge Giovanni Malagò, che prende il psoto dei due sul palco della sala executive del Meazza. "Spero che Gravina e Casini ora siano andati a chiacchierare, ce n’è bisogno", scherza, ma non troppo, il numero uno del Coni "Perché la Lega A è motore economico, genera ricavi a cascata che vanno sulla mutualità e la Figc non può non tener conto di altre componenti filo-istituzionali. Forse è arrivato davvero il momento giusto per le riforme, dando più peso elettorale alla Lega A, in maniera da farlo corrispondere alla realtà dei fatti". Poi, ovviamente, i temi e le discipline si alternano, e c'è spazio per discutere degli atleti russi agli Internazionali d’Italia e di eventi olimpici. Per l'assessore milanese allo Sport Martina Riva occorre "fare rete per valorizzare le eccellenze del territorio. Non solo attorno agli sport invernali. Milano - dice - si sta adoperando non solo per la parte agonistica ma per l’intero movimento attorno ai Giochi. Mettendo a sistema le risorse e remando tutti dalla stessa parte. Il percorso verso il 2026 è già partito, ora dobbiamo accelerare”. Il micorfono passa al velocista Filippo Tortu, oro olimpico a Tokyo nella staffetta 4x100, (ci mette un po’ ad arrivare, “sei lento”, gli urla Malagò), racconta di quell’oro e di come gli ha cambiato la vita, del rapport con Marcel Jacobs?, con Fausto e Lorenzo e delle prossime sfide che lo attendono. "E dal punto di vista infrastrutturale, bisogna cavalcare l’exploit olimpico per rifondare l’impiantistica dell’atletica italiana, troppo indietro, troppo inadeguata”, avverte. Di Giochi si parla anche con le medaglie olimpiche di Pechino, Martina Valcepina, Davide Ghiotto, Francesca Lollobrigida, Tommaso Dotti, Arianna Valcepina, Yuri Confortola. Dal ghiaccio alla staffetta, i grandi risultati dell'Italia e i suoi orizzonti.

“La partecipazione dei tennisti russi e bielorussi agli Internazionali di tennis? L’Italia è in sintonia con le linee del Comitato olimpico internazionale, per quanto riguarda gli Internazionali la situazione è diversa rispetto a Wimbledon che ha deciso di escludere russi e bielorussi. Sono comunque in corso degli approfondimenti di carattere formale, appena ci sarà una notizia chiara verrà comunicata” dice Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport. Anche con il presidente della pallacanestro italiana Gianni Petrucci si parla dell'attualità internazionale, con la crisi ucraina che si riversa anche sul mondo dello sport. “Le federazioni internazionali devono avere una cultura sportiva che vada al di là del campo", dice. "Nel basket purtroppo manca questa cultura. È assurdo che la federbasket abbia fatto spallucce". E Meo Sacchetti, l'allenatore della nazionale di basket si augura che nessuno dei suoi rinunci alle convocazioni agli Europei, proprio qui a Milano" e dice che il futuro dello sport "dev’essere fatto attraverso le scuole, investendo nelle infrastrutture, nell’attività fisica di base”.

Si torna al grande calcio con Andrea Agnelli: “Voci sul mio addio alla presidenza Juve? Ce ne sono tante, le hanno messe in giro tutti, Ceferin, Tebas. Ma io non ci faccio caso, sono sereno e mi continuo a divertire, che è la cosa più importante. Bilanci sportivi a me non piace farne: se qualcuno fa sport si è sempre concentrati sulla prossima gara. È questa la regola di vita, azzerare e avere la fame di ripartire sempre. Poi parla della conferma di Allegri: "Io e Max ci conosciamo bene, sapevamo che il primo anno sarebbe stato difficile. Tutto ciò è di buon auspicio per il prossimo. Si parla del caso plusvalenze, di Superlega e di come si sopravvive a momenti così complicati, di giovani talenti e di professionismo femminile. E ovviamente del destino del Meazza, con un paragone, abbastanza impietoso, con lo Stadium biaconero: "Ha avuto una crescita del 700 per cento rispetto a quando giocavamo al vecchio comunale. Oggi ci attestiamo sui 70-80 milioni. Poi con Milano, anche per capienza potenziale, è difficilmente paragonabile. Però uno stadio di proprietà serve senz’altro. Per me San Siro ha fatto il suo tempo: è davvero antifunzionale sotto ogni punto di vista". La mattinata si conclude, c'è ancora un intero pomeriggio di sport da passare insieme.



