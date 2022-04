Quanto vale davvero vincere lo scudetto?

Il premio destinato alla prima squadra in classifica supera i 17 milioni di euro. Ma le entrate per chi conquista il campionato arrivano anche dall'Europa

Il club che vincerà il campionato in questa stagione incasserà 17,6 milioni di euro, contro i 14,8 milioni di chi arriverà secondo o i 12,7 e 10,6 milioni di chi si classificherà rispettivamente terzo e quarto. Soldi che provengono dal totale incassato dalla Serie A per la vendita dei diritti televisivi e che – per quanto riguarda il piazzamento in classifica – rappresentano il 12 per cento dell’ammontare complessivo: 113 milioni di euro. Per dare un’idea del rapporto tra prima e ultima della classe, la squadra che si classifica al ventesimo posto porta a casa circa 400 mila euro.