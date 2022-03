Donnarumma, il Psg e il caffè dimenticato sul fuoco

L'errore del portiere italiano in occasione del primo gol ha contribuito all'ennesima delusione europea dei parigini. A certi livelli basta un piccolo incidente per cambiare il corso della storia

Immaginiamo l’inizio di un film dove si notano alcuni primi piani di dettagli: un mazzo di chiavi, una sedia, una finestra invasa di luce. Niente che tocchi la sensibilità di chi guarda, tutto sembra uno spaccato di vita normale, qualcosa di appartenente a una giornata come le altre. Poi succede qualcosa, si avverte un rumore, è un sibilo, la macchina da presa si sposta su una vecchia caffettiera sul fuoco da cui sta uscendo del caffè, prima un rivolo, poi una copiosa cascata. È un disastro, il liquido marrone invade i fornelli e tutto precipita nel caos. Per sapere quello che succede dopo, guardate il film ma non chiedetelo a Donnarumma, perché lui quel film lo ha già visto e il finale se lo ricorderà per sempre.