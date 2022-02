Bella trovata passare da Putin al Qatar la Champions

Povero Daniil Medvedev, diventato il tennista numero 1 al mondo – 18 anni dopo che ci sono stati sempre quei quattro là – nel giorno in cui il suo paese invade l’Ucraina e i russi stanno sulle palle a mezzo mondo. Chi se la sente di festeggiarlo, adesso? Dopo il numero 1 no vax, ecco il numero 1 invasore, proprio nelle ore in cui lo sport prende posizione contro la guerra con diverse iniziative che serviranno a poco, ma soprattutto spostando la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi (da Putin al Qatar, mi sembra un passo avanti in effetti).

