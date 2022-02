Pechino 2022, ecco il medagliere delle Olimpiadi invernali paese per paese

L'obiettivo di Giovanni Malagò è di vincere più di 10 medaglie e più di tre ori. Nella tabella trovate il conto quotidiano delle dei risultati raggiunti paese per paese

Gli azzurri di tutte le discipline tornano sui vari campi da gioco per affrontare le Olimpiadi invernali di Pechino, pronti a non tradire le aspettative di chi li segue con attenzione. L'obiettivo di Giovanni Malagò, quello dichiarato ufficialmente alla Gazzetta, è di “vincere più di 10 medaglie e più di tre ori”.

Nelle ultime tre edizioni dei Giochi invernali le cose non erano andate benissimo: 5 medaglie a Vancouver, 8 (senza un oro) a Sochi e 10 a Pyeongchang. ma comunque il trend è sempre stato in crescita. L’obbiettivo minimo di Pechino è superare quota 10. Il sogno arrivare a 14. Le previsioni di Gracenote ce ne assegnano 13 (2 ori, 5 argenti, 6 bronzi), quelle di BestSports 11, ma con 3 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Nella sua storia olimpica invernale l’Italia ha conquistato più di tre ori solo nel 1968, 1992, 1994, 2002 e 2006.

Per tenere traccia di come finirà Pechino 2022 ecco il medagliere aggiornato giorno per giorno con tutti i paesi in gara.