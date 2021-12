La grande chimera Isco

Niente riesce a generare più nostalgia di un’utopia fallita. E la chiave è tutta nel processo di allontanamento. Il sogno che si era fatto realtà torna a essere illusione. I contorni diventano sbiaditi, i pochi momenti luminosi vengono dilatati, quello che poteva essere inizia a sovrapporsi a ciò che davvero è stato. La grande chimera del calcio spagnolo dell’ultimo decennio ha un numero 22 appicciacato sulla schiena. E siede in panchina. Così spesso che in molti hanno iniziato a domandarsi se non si sia trattato soltanto di un’allucinazione collettiva. Fra poco Isco compirà 30 anni. E da tre è stato inghiottito in un abisso. Senza averne ancora visto il fondo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE