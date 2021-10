Vinatzer, dall'Alto Adige per interrompere il digiuno nello slalom

“Tomba? È capitato che mi telefonasse per farmi i complimenti dopo una buona prova, l’ho incontrato a qualche gara, quando lo hanno invitato come spettatore. Una persona cordiale, mi ha sempre dato buoni consigli”. Alex Vinatzer è nato il 22 settembre del 1999, Alberto Tomba aveva smesso di sciare da 524 giorni. Come si capisce dal suo racconto al Foglio Sportivo non è nato e cresciuto nel mito dell’Albertone nazionale: un macigno che ha messo ko tanti azzurri promettenti, schiacciati dalla responsabilità di essere il nuovo Tomba; lo racconta bene Giorgio Rocca nella sua biografia “Lo Slalom” appena uscita per Hoepli.

