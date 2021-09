La vera lezione di questa Nazionale alla nazione è la continuità, non la vittoria

Se l’Italia (Nazionale) è lo specchio dell’Italia (nazione) non siamo messi bene. No, non tanto per il comportamento sul campo del commissario tecnico Roberto Mancini e dei giocatori che hanno fatto bene, in questo settembre di ripresa dopo i fasti di Wembley con la vittoria dell’Europeo 2020. Certo, non hanno battuto Bulgaria e Svizzera, ma chi mastica un po’ di calcio sa che tutto si gioca negli episodi, un rigore sbagliato, un paio di gol falliti davanti al portiere. Può succedere. No, qui si parla del pensiero che ha subito accompagnato questi non-successi, un pensiero che testimonia del nostro piccolo cabotaggio. In questo Bel Paese passiamo con estrema facilità dalla sensazione di una grandeur che non ci appartiene alla depressione e alla paura esageratamente esaltate. Purtroppo non succede solo nel calcio.

