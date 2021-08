Elogio del testosterone olimpico a Tokyo 2020

I dieci minuti di virilismo atletico di Jacobs il Muscolo e di Timberi il Tendine, in un mondo dolcemente femminilizzato, sono gioia e machismo greco-classico. Mitigato dall’uncinetto

Allora diciamola tutta, non basta il rilancio sullo ius soli di Giovanni Malagò, che si gode la transnazionalità Texas-Desenzano della corsa di Jacobs e il translinguismo naturale del salto in alto (“amoreeee, it’s amazing”) di Tamberi al telefono con la fidanzata. Come riparazione alla destra più stupida del mondo, che ci onora delle sue sovrane scemenze e sovraniste, dobbiamo accennare la lode del testosterone.