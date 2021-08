Spalti vuoti, tremori e smorfie di grandi atleti Com'è triste Tokio 2020

Va bene la pandemia, ma giochi olimpici così tristi non si ricordano. Non parlo dei risultati, del medagliere, delle aspettative legittime e dell’euforia di chi ha avuto l’oro, e l’argento e il bronzo, accompagnato dal coro dell’ammirazione, com’è giusto. Parlo di quel che emerge di Tokio dalle immagini in diretta, quegli spalti vuoti, ancora vuoti, di nuovo vuoti, e quel caldo umido bestiale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE