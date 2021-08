Così si costruisce una posizione vincente nel medagliere

Non bastano spirito olimpico e desiderio agonistico. Servono politiche pubbliche e investimenti mirati. Gli esempi all’estero e un’idea per l’Italia

Mentre lo spirito olimpico unisce e affratella, il medagliere al contrario spezza l’unità, facendosi specchio del mondo diviso delle “individualità universali” che sono gli stati, con il loro portato di inimicizie e rivalità. Questo in fondo racconta la sua storia, a partire dalla Guerra Fredda che, soprattutto per mano sovietica, ne fece un ulteriore terreno della grande battaglia tra sistemi politico-ideologici, dando anche a qualche satellite di Mosca l’illusione di contare nella realtà politica tanto quanto in quella effimera delle gare, come racconta la vicenda della Germania Est e delle sue allucinazioni chimico-sportive.