Viva la superlega delle racchette

Più soldi, più spettacolo. Il progetto One Tennis può cambiare il tennis in meglio

Il tennis maschile e femminile potrebbe beneficiare di una unità attesa da anni, nei premi e nel calendario ora diviso in tornei sempre coincidenti, a discapito delle tenniste. L’operazione è di Cvc Capital Partner, fondo d’investimenti con sede a Londra specializzato in eventi sportivi e scommesse ma non solo: in Italia controlla Recordati (medicinali) e Cerved (rating finanziari), negli Usa Samsonite (valige), in Spagna è secondo azionista di Abertis (infrastrutture).