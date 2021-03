Le foto della nuova Ferrari SF21

È stata svelata poco fa la nuovissima Ferrari SF21 che prenderà parte al mondiale di F1 al via il 28 marzo, con l'obbiettivo di spodestare Lewis Hamilton, e la sua Mercedes, dominatore del campionato 2020. "Cominceremo il 2021 con lo spirito vincente di Enzo Ferrari. Il 2020 ci ha resi più forti. Siamo pronti e c'è eccitazione per il via del nuovo Mondiale", sono state le parole di John Elkann, presidente della Ferrari. La nuova monoposto presenta modifiche sul retrotreno, pance laterali più essenziali che dovrebbero permettere un vantaggio in termini di velocità.

