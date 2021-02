“Così porterò Tyson a boxare al Colosseo”. Parla Vincenzo Cantatore

“Dopo l’incontro che Mike ha in programma contro Holyfield vedremo. Ne stiamo parlando, il mio staff è al lavoro e noi siamo disponibili per mettere in piedi questo evento e per onorare la boxe”

Adesso che ha cinquant’anni, Vincenzo Cantatore ha capito cosa vuol fare davvero nella vita. “Vivere pienamente, ancora più di quello che ho fatto fino a oggi. Mi sento l’energia dei trent’anni, ho gli stessi recuperi fisici e anche le stesse ambizioni”. Ne ha diverse, ma una la sta costruendo un mattoncino alla volta. E’ l’incontro, “show-esibizione” lo definisce lui, contro Mike Tyson. E non è un caso che la location individuata sia il Colosseo, “l’arena di tutti i gladiatori, lì non si può che onorare la storia”. Roma non fu costruita in un giorno, e molto ci vorrà anche per deliberare per bene questo spettacolo che comunque ha già una data, “giugno”, ma anche diverse criticità da affrontare. “Dopo l’incontro che Mike ha in programma contro Holyfield vedremo. Ne stiamo parlando, il mio staff è al lavoro e noi siamo disponibili per mettere in piedi questo evento e per onorare la boxe”.