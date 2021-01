Un derby non è una gara di bon ton (e dire “voodoo” non è razzismo)

Nella stucchevole gara a chi ha l’indignazione più lunga, da martedì sera diversi giornalisti scomodi ma con la schiena dritta stanno cercando di convincere tutti che Zlatan Ibrahimovic è un volgare razzista. Operazione che per certi versi è sembrata funzionare, grazie agli indignati per eccellenza, gli utenti dei social che tornano buoni per sostenere qualunque opinione e il suo contrario. Prima di lasciare in dieci la sua squadra nel derby di Coppa Italia perso con l’Inter, l’attaccante milanista era stato protagonista di una rissa verbale con il suo ex compagno ai tempi del Manchester United e oggi bomber dell’Inter, Romelu Lukaku. Insulti, minacce, compagni che trattengono l’attaccante belga, coda polemica da parcheggio di periferia all’intervallo stile ti-aspetto-fuori, poi l’espulsione dello svedese e la vittoria nerazzurra.

