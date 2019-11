Perché sempre tu, Balotelli?

Ad aspettare Godot finisce che era meglio non aspettarlo – “ci impiccheremo domani, a meno che Godot non venga”, “E se viene?”, “Saremo salvati”. Ad aspettare Mario Balotelli finisce che era meglio l’inizio. E l’inizio erano i giorni verdi e ingenui di quando ci credevi, anche se era agosto e solo agosto, cioè, nel caso specifico, qualcosa come tre mesi fa, tre mesi che però sono tre vite fa, le quali comunque, fatto un rapido calcolo, sono numericamente almeno la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.