Ha detto Maurizio Mosca che nelle società dello spettacolo il calcio è bellissimo, peccato però che ci siano le partite. Chissà cosa ne avrebbe pensato Penelope Anderson, che complicava tutto, ed era una Sibilla. Abigail Clarke, che vedeva le cose come stanno, e parlava chiarissimo e aveva sempre ragione, l’avrebbe presa per quello che è: una dichiarazione di noia e, anche, l’ammissione di una delusione. Quando giocavano a calcio loro, la società dello spettacolo non c’era, e neanche c’erano le...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.