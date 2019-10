Francesco Moser, soldato, fu beccato mentre faceva l’autostop. “Avevo ottenuto una licenza per tornare a casa – dice al Foglio Sportivo – Da Roma a Trento e poi da Trento a Palù di Giovo. In treno, ci si metteva così tanto che, una volta arrivato, era già quasi tempo di dover tornare. E poi, lo giuro, quando finalmente ci davano la licenza, sull’orario ferroviario non erano più previsti, o erano rarissimi, i treni per il nord. Così, per potercela fare,...

