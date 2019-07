Piccoli azionisti crescono (al Milan e all'Inter)

Il derby tra i piccoli azionisti è pronto a partire. Manager dell’alta finanza e personaggi dello spettacolo, tra Milan e Inter non mancano i soci noti, alle spalle di Elliott e Suning.

Negli ultimi giorni sono entrati nel club rossonero 50 nuovi piccoli azionisti, riuniti nell’Associazione Piccoli Azionisti di A.C. Milan, guidata da Auro Palomba (presidente e fondatore di Community Group) e dall’avvocato Giuseppe La Scala: si va da Marco Patuano (già nel cda rossonero, ex ad di Telecom ed Edizione, la holding dei Benetton) a Sami Kahale (direttore generale di Esselunga) passando per Marco Sesana (amministratore delegato di Generali Italia) fino a Nicolò Zanon, giudice della Corte Costituzionale, insieme ad altri appassionati tifosi milanisti. Nomi di rilievo che si vanno ad aggiungere a chi aveva già quote rossonere come Paolo Scaroni, già socio del Milan prima di entrare nel cda con Yonghong Li e diventare il presidente della società con l’avvento di Elliott.

Anche in casa Inter qualcosa in tal senso si sta muovendo, con la creazione di Interspac, che riunisce alcuni manager con l’obiettivo di entrare nell’azionariato nerazzurro. Il principale nome di spicco è quello dell’economista Carlo Cottarelli, già commissario per la revisione della spesa pubblica e presidente incaricato prima della formazione del governo Conte, ma ci sono anche personalità come l’ex presidente della Rai Roberto Zaccaria, Marco Rognoni (deputy ceo di Azimut Global Counseling) e Dario Frigerio (ex ceo di Pioneer e di Prelios).

C’è già chi, tuttavia, è socio nerazzurro. La famiglia Moratti, ad esempio, seppur non più con Massimo ma con i suoi cinque figli, tutti piccoli azionisti, così come i figli di Giacinto Facchetti, Luca e Gianfelice. E non mancano i vip dello spettacolo come Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovani & Giacomo, Marco Santin della Gialappa’s band, Luigi Vignali e Michele Mozzati (alias Gino&Michele) oltre a volti noti della politica come Ignazio La Russa, ex ministro della Difesa.