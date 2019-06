L'ex assessore Berdini: “Il no alle Olimpiadi fu un errore tragico, che Roma e la giunta M5s pagheranno”

L'assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina ha riaperto una ferita: il passo indietro di Roma dalla candidatura a

organizzare quelle estive del 2024. Oggi Paolo Berdini, ex assessore all'Urbanistica della giunta di Virgina Raggi, che si è dimesso nel febbraio 2017, ritorna a quella decisione e dice: “Il treno delle Olimpiadi poteva essere convertito per fare del bene a Roma, sarebbe stata la svolta per la città”. E racconta che non ci fu un no formale ai Giochi all'interno della giunta. “Per il M5s l'importante è galleggiare”, chiosa Berdini.