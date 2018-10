La redenzione di Paloschi e la prova del Piatek per la Juve

ROMA-SPAL

(sabato ore 15, arbitro Pairetto di Nichelino) – Nelle ultime due giornate Paloschi si è abbonato alle reti inutili, quelle delle sconfitte contro Sampdoria e Inter. Però si tratta di un ritorno alla vita (calcistica) per un attaccante praticamente scomparso dopo il rientro dall'esperienza negativa con lo Swansea. Gol che servono a non partire più dalla panchina della Spal e che potrebbero ispirare Schick, arrivato nel 2017 come acquisto più costoso nella storia della Roma (42 milioni) e per ora famoso solo per aver la sorella “bona”.

JUVENTUS-GENOA

(sabato ore 18, arbitro La Penna di Roma) – L'aspetto più interessante è rappresentato da Piatek: non ha mai fallito una delle sette partite di campionato giocate con il Genoa, per un totale di nove gol. Le avversarie, tolta la Lazio, sono state finora di fascia medio-bassa. Controprova, quindi, contro la Juventus, che lo inseguirebbe per la prossima stagione. Al polacco, per il momento, di bianconero interessa soltanto la maglia di Cristiano Ronaldo a fine partita.

UDINESE-NAPOLI

(sabato ore 20.30, arbitro Mariani di Aprilia) – Un occhio in Italia, per restare l'avversaria più credibile della Juventus, e un altro all'Europa, perché mercoledì c'è la trasferta Champions con il Paris Saint Germain. Il Napoli perde Insigne ma ritrova Mertens, rilanciato da un gol spettacolare in Belgio. Nazionale importante anche per Lasagna, entrato nella rete-vittoria dell'Italia in Polonia. Chissà se qualcuno l'avrebbe quattro anni fa a Este, dove giocava in serie D.