La Serie A prova a riempire col calcio il vuoto lasciato da Astori

FIORENTINA-BENEVENTO

(domenica ore 12.30, arbitro Pasqua di Tivoli)

E' stata una settimana tremenda per la Fiorentina, dopo la morte improvvisa di Davide Astori. Una morte che ha aperto un vuoto che non si pensava così grande, a conferma di come gli unici veramente insostituibili siano quelli che appaiono poco e operano tanto. Il difensore viola apparteneva a tale categoria, anche per questo il mondo del calcio gli si è stretto attorno pure al di fuori dell'Italia. Dura ripartire, ma necessario.