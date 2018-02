Under sfida Cutrone, e l'Atalanta cerca il riscatto

CROTONE-SPAL

(domenica ore 12.30, arbitro Orsato di Schio)

Benevento non ha portato fortuna al Crotone, sconfitto nel finale. Un risultato che mantiene vive le speranze di recupero della Spal, nonostante tre soli punti nelle ultime otto partite. Da altre parti avrebbero cacciato Semplici da tempo, al tecnico sono state offerte sempre nuove opportunità in ricordo dei meriti nella doppia promozione consecutiva. Crotone potrebbe però essere il punto di non ritorno.