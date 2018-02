Sono iniziate le Olimpiadi invernali. Curiosità dalla cerimonia di apertura

Le Olimpiadi invernali del 2018 sono iniziate ufficialmente oggi con la cerimonia di apertura delle 12 allo Stadio Olimpico di Pyeongchang, in Corea del Sud. In realtà i Giochi sono iniziati già da due giorni con i turni eliminatori di slittino, salto con gli sci, curling e pattinaggio artistico. Durante la cerimonia hanno sfilato le squadre dei 92 paesi in gara e per la prima volta da diversi anni gli atleti della Corea del sud e del nord hanno sfilato insieme, grazie a un accordo diplomatico raggiunto qualche settimana fa dai due governi.

Le immagini più significative sono sicuramente due: la stretta di mano tra il presidente Sudcoreano Moon e Kim Yo Jong, la sorella di Kim Jong-Un e, appunto, la sfilata degli atleti della Corea unita. Simbolo che una volta di più eleva lo sport a grande mezzo diplomatico, e che dà ufficialmente il via alle Olimpiadi invernali di PyeongChang.

Every row in the #OlympicStadium has a bunch of dancers dressed in red. They certainly know how to keep warm #pyeongchang2018 #OpeningCeremony pic.twitter.com/sAC2U490RE — Korea Exposé (@KoreaExpose) 9 febbraio 2018

Kim Yo-jong è il primo membro della famiglia Kim a mettere piede in via "ufficiale" in Corea del sud. Tra trent'anni, nel bene e nel male, parleremo ancora di questa immagine #PyeongChang2018 pic.twitter.com/ZMXNKDvAIT — Giulia Pompili (@giuliapompili) 9 febbraio 2018

Per sei paesi sui 92 è la prima volta. Colori, facce, selfie, per quello che rimane uno degli eventi più seguiti al mondo. Ci sono i bermudiani, ovviamente in calzoncini.

Gli atleti di Tonga, guidati da un ragazzo a petto nudo, nonostante la temperatura sia sotto zero.

Ci sono i volontari dell’organizzazione che ballano, al ritmo di Gagnam Style.

E poi il Canada, che per non mancare al suo proverbiale politicamente corretto fa portare la bandiera a un uomo e una donna.

Come le due Coree, unite per la prima volta sotto la stessa insegna. L’Olimpiade della diplomazia può ufficialmente cominciare.