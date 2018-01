Pioli sfida il suo passato nel momento peggiore per l'Inter

CHIEVO-UDINESE

(venerdì ore 18, arbitro Chiffi di Padova)

La passata stagione un solo successo per di più a tavolino, grazie a un giocatore che non poteva essere schierato dal Sassuolo. Per il resto vuoto assoluto, fino all'esonero dal Pescara. Oggi il tecnico ci ha preso gusto, cinque successi nelle ultime cinque partite dell'Udinese. Merito di un sistema di gioco più adatto alle caratteristiche di chi va in campo e di una ritrovata leggerezza mentale. Con il Chievo può arrivare la numero sei, visto il momento poco felice dei veronesi.