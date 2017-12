E' il giorno dell'esordio di Gattuso sulla panchina del Milan. La domenica nel pallone

BENEVENTO-MILAN

(domenica ore 12.30, arbitro Mariani di Aprilia)

A pranzo con Rino, uno che nel tempo libero investe nel food. Prima partita di Gattuso sulla panchina del Milan, dopo aver congedato Montella. Si comincia con un nuovo sistema di gioco e con un centrocampo in cui la tecnica della coppia Montolivo-Biglia non pare supportata dal dinamismo. Un rischio, contro un Benevento che fa dall'agonismo la ragione di vita e che non vede l'ora di interrompere la serie di sconfitte da inizio stagione.