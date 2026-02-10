L'UOMO CHE FISSAVA LE GHIANDE
Ma quale Pucci! Maurizio Milani si candida a Sanremo. E sa anche cantare
Episodio speciale del podcast dell'Innamorato Fisso. Ecco la canzone che ha mandato a Sanremo. L'hanno cassata perché hanno detto che è divisiva e volgare
Un episodio speciale di "L'uomo che fissava le ghiande", il podcast dell'Innamorato Fisso per Il Foglio
Ecco la canzone che ho mandato a Sanremo. Ma l'hanno cassata perché hanno detto che è divisiva e volgare.
La canzone Vincenzina, del grande Enzo Jannacci, è la colonna sonora di Romanzo Popolare, il film bellissimo dove l'operaia milanese Vincenzina è interpretata dalla giovane Ornella Muti, bellissima. Viene chiesta in sposa da Ugo Tognazzi, che ha già quarantacinque anni. Andate a vederlo.
Vincenzina davanti alla fabbrica faceva il palo nella banda dell'Ortica. Questo è Walter Valdi, però: attenzione.
Dalla paura della sovrappopolazione al gelo demografico. Il mondo scopre di essere vecchio
Siamo tutti sulla stessa barca demografica: "Il tasso di fertilità in Colombia è di poco superiore a quello del Canada, la Giamaica è quasi ai livelli giapponesi", dice l'esperto Paul Morland. E avverte: senza inversione di rotta, il prossimo shock sarà finanziario. "I governi sono in prima linea, ma anche le aziende devono fare di più"