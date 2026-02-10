Ma quale Pucci! Maurizio Milani si candida a Sanremo. E sa anche cantare

Episodio speciale del podcast dell'Innamorato Fisso. Ecco la canzone che ha mandato a Sanremo. L'hanno cassata perché hanno detto che è divisiva e volgare

Un episodio speciale di "L'uomo che fissava le ghiande", il podcast dell'Innamorato Fisso per Il Foglio

Ecco la canzone che ho mandato a Sanremo. Ma l'hanno cassata perché hanno detto che è divisiva e volgare.

La canzone Vincenzina, del grande Enzo Jannacci, è la colonna sonora di Romanzo Popolare, il film bellissimo dove l'operaia milanese Vincenzina è interpretata dalla giovane Ornella Muti, bellissima. Viene chiesta in sposa da Ugo Tognazzi, che ha già quarantacinque anni. Andate a vederlo.

Vincenzina davanti alla fabbrica faceva il palo nella banda dell'Ortica. Questo è Walter Valdi, però: attenzione.