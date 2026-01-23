Il paradosso dell'oggetto sbagliato. Dagli occhiali di Emmanuel Macron ai guanti di Bernie Sanders

La presenza del presidente francese al World Economic Forum è stata virale non per le sue parole, ma per le sue grandi lenti blu, indossate per un problema medico e che hanno fatto impennare le vendite del modello. Un fenomeno che abbiamo già visto nel nostro paese

Eccolo, il presidente francese in versione TopGun! Dal palco del World economic forum, a Davos, durante il suo intervento Emmanuel Macron è passato alla storia non per le sue parole, ma per aver indossato un paio di occhiali da sole, precisamente il modello “Pacific S 01 Doublé Or”, di Henry Jullien, un antico commerciante di occhiali di Parigi che dal 2023 è stato acquisito da un marchio italiano, “iVision Tech”.

Ovviamente la scelta di indossare queste grandi lenti blu (tra l’altro in perfetta armonia cromatica col suo vestito) è dovuta a un problema medico: il presidente francese ha spiegato di aver subito la rottura di un capillare nell’occhio destro, che lo ha reso arrossato e gonfio. Ma il punto interessante, come avevamo raccontato anche in occasione della tuta indossata da Nicolàs Maduro dopo essere stato catturato dagli americani, è la presenza di quell’elemento così dissonante, così fuori posto rispetto al tempo e allo spazio in cui ci si trova, che improvvisamente fa schizzare le vendite di quell’oggetto, accompagnato da infiniti meme sul web. È proprio quel contrasto che genera una viralità, non il reale desiderio di acquistare una tuta o degli occhiali. E infatti sul mercato Egm il titolo ha registrato un rialzo di circa il 30 per cento, guadagno che al momento resta teorico perchè Borsa Italiana ha momentaneamente sospeso le azioni per eccesso di rialzo.

A livello comunicativo ci sono però da analizzare due lati della stessa medaglia: se da una parte il mondo ha smesso di parlare anche solo per pochi minuti di Donald Trump e delle sorti mondiali per parlare di Macron, mettendolo al centro di tutti i riflettori, soprattutto social, dall’altra nessuno ricorda il suo discorso. Non a caso lo stesso tycoon ha parlato degli occhiali e non delle parole del capo dell'Eliseo.

Questo fenomeno non è una novità. Restando sulla scia dei topgun, anche Silvio Berlusconi aveva catturato l’attenzione per aver indossato degli occhiali da sole in luoghi insoliti, il suo problema era l’uveite, che lo costringeva a indossare quelle lenti scure.

Nel 2021, Bernie Sanders si presentò all’insediamento del neo presidente americano Joe Biden con un paio di guanti di lana giganti. Il senatore del Vermont è stato fotografato mentre assisteva all’evento sulla sua sedia pieghevole, in una posizione che esprimeva il più totale comfort. Neanche in tempo a dirlo ed erano già partiti migliaia di meme che lo ritraevano sul trono della famosa serie televisiva “Game Of Thrones”.

Inauguration Topshots:



A photo by @AFP's Brendan Smialowski showing Senator Bernie Sanders and his lovely warm mittens (reportedly made by a school teacher in Vermont) at the Biden inauguration has gone viral, sparking countless memes pic.twitter.com/gaTWHdu9r0 — AFP News Agency (@AFP) January 21, 2021

Il discorso di insediamento di Biden era quasi diventato l’oggetto secondario della giornata. I guanti, realizzati da un’insegnante nel Vermont che li donò al senatore qualche anno prima, ricevettero una vagonata di richieste per acquistarli. Se ne parlò talmente tanto che lo stesso Sanders fu obbligato a pubblicare un tweet dove invitava le persone a occuparsi di altri argomenti, in particolare alla necessità di "rispondere in modo aggressivo alle enormi crisi che devono affrontare le famiglie di lavoratori".

È il paradosso dell’oggetto sbagliato, che cattura completamente la nostra attenzione ma che possiamo rintracciare anche in eventi che consideriamo talmente lontani (e per l'appunto, sbagliati) che quando si verificano producono una viralità enorme e una reazione da parte di chi prende parte all'episodio. È il caso della guerra in Ucraina: come riportato da un portavoce di Ebay su NewsWeek, a 40 giorni dall’invasione russa, il sito di compravendita aveva registrato un’impennata della vendita dei prodotti ucraini negli Stati Uniti del 10.534 per cento. Un modo per dare sostegno alla causa? Sì certo, ma la dinamica riflette sempre quel cercare di immedesimarsi in qualcosa o in qualcuno, sia essa una sciocchezza, come gli occhiali di Macron o i guanti di Sanders, o l’inizio di una guerra, come in Ucraina.