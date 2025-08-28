Anche foto di Meloni e Schlein finiscono sul forum "Phica.eu"

Il sito su cui foto di donne vengono condivisi senza consenso e sono oggetto di commenti sessiti ha una sezione dedicata alla politica. Foto e video di Carfagna, Boschi, Quartapelle, Morani. Le denunce e l'indagine della polizia postale

Il caso del gruppo facebook “Mia moglie” ha aperto un vaso di Pandora: stanno emergendo in questi giorni numerosi gruppi online, prevalentemente sui social, su cui foto e video di donne vengono condivisi senza il loro consenso e sottoposti a commenti scurrili, sessisti e violenti. L'ultimo è il caso del forum “Phica.eu”, che ha anche una “sezione vip” dedicata alla condivisione non consensuale di foto rubate a personaggi del mondo dello spettacolo e della politica.

La denuncia è infatti arrivata da parlamentari ed europarlamentari che si sono scoperte vittime degli abusi: Valeria Campagna, consigliera comunale a Latina e vicesegretaria del Pd del Lazio, ha denunciato pubblicamente di aver scoperto le sue foto esposte sul forum a partire da un post del 2024: "Una piattaforma che vive violando la nostra libertà e dignità. Ho trovato un'intera sezione dedicata a me nella parte sulle donne in politica. Alcuni commenti parlano del mio corpo dal vivo. Sono persone che mi conoscono".

E aggiunge: "Io la chiamo col suo nome: cultura dello stupro. Becera, vomitevole, inaccettabile. Una cultura che legittima e giustifica la violenza, che ridicolizza chi denuncia, che colpevolizza le vittime invece di chi agisce. C’è ancora chi colpevolizza noi: perché abbiamo pubblicato una foto in costume, perché abbiamo indossato una gonna corta, perché ci siamo mostrate con un vestito scollato. Come se la responsabilità fosse nostra".

Alessandra Moretti, eurodeputata dem, ha raccontato di essere stata avvertita da una collega e di aver trovato sue foto "con commenti irripetibili". Moretti ha sporto denuncia penale contro il sito. "Invito tutte e tutti a denunciare in massa. Bisogna che la battaglia contro la violenza di genere sia comune alle donne e agli uomini perché il problema della violenza è dei maschi e noi ne siamo vittime", dice l'eurodeputata.

La lista delle donne impegnate in politica che sono finite coinvolte a loro insaputa dal forum è lunga: da Mara Carfagna a Mariastella Gelmini, da Maria Elena Boschi a Lia Quartapelle e Alessia Morani, che si è dichiarata pronta a intraprendere un'azione legale. E ci sono anche foto di Giorgia Meloni ed Elly Schlein. "Denuncerò nelle prossime ore il sito del forum Phica che ha preso senza il mio consenso immagini dai miei social network. I commenti sono francamente inaccettabili e osceni e ledono la mia dignità di donna. Non sono purtroppo la sola e dobbiamo tutte denunciare questi gruppi di maschi che continuano ad agire in branco ed impuniti nonostante le tante denunce. Sono molto scossa per l’accaduto ma credo che sia necessario reagire tutte insieme. Questi siti vanno chiusi e banditi. Adesso basta!", scrive sui social Alessia Morani.

La polizia postale ha aperto un'indagine sul forum, che conta attualmente più di 200 mila iscritti.