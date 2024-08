IA for future. Delfini morti, acqua sprecata, foreste abbattute. Tutto per usare il tech-maggiordomo babbeo

Chiediamoci a che punto siamo con l’intelligenza artificiale. Che in effetti fa parecchi progressi. Ci leveranno le scrivanie nella notte, le intelligenze artificiali? L’IA migliora da due anni ma la Borsa americana comincia a scocciarsi: allora, dove sono i miracoli? Con quello che costa? E poi, parlo per me, dove sono le mie sei ore di riposo in più al giorno, dov’è la procura totale alle rotture dell’ufficio? Per ora il grande miglioramento è che al posto del temino di terza media hai un buon tema da prima liceo. Ti fa le slide per le presentazioni! I minivideo! Per il resto, quando la metti a lavorare seriamente, le soluzioni proposte sono banali, potevi trovarle tu ma vuoi mettere il bello di far riposare i nostri culi ancora una volta.



Uno direbbe: meglio di niente, progredirà ancora. E allora perché la Borsa americana è così nervosa? Una ricerca su ChatGPT su Google, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, consuma quasi 10 volte la quantità di elettricità di una ricerca tradizionale. Un grande complesso di data center in Iowa di proprietà di Meta brucia una quantità annua di energia equivalente a quella di 7 milioni di laptop che funzionano otto ore al giorno. Per non parlare dell’acqua di raffreddamento che serve.



L’IA per ora costa tanto e rende pochino. E l’investitore ha il carattere di tutti gli investitori: dopo un poco vuole smettere di cacciar soldi e farli. Come se non bastasse, gli ingegneri si stanno ancora grattando il capo per rimediare alle allucinazioni. Cosa sono? L’IA, durante la trance agonistica, desiderosa di darti risposte, comincia a inventare cose. Eccesso di zelo che si traduce in parecchie scemità. L’IA è insomma come un bravo cristiano qualsiasi – puoi delegare, ma senza l’unico vantaggio che pensavi di assicurarti: il barile scaricato. Che fregatura. Se devo restare malfidata, sorvegliare e verificare tutti i minuti, cui prodest? È sempre l’umana macchina (io) a doversi fare il mazzo?

L’avvocato

Richieste all’IA.



Ciao. Dammi per favore la soluzione alla seguente questione di diritto.

Grazie. Ora trovami dei precedenti che risolvano un caso simile.

Ciao, ho cercato la sentenza che mi hai citato numero 20234 del 2023 ma non c’è.

Mi dai il link di riferimento?

Ma dove l’hai trovata?

In che senso potrebbe non esistere?

Perché l’hai inventata?



Risultati con l’IA: 0. Tempo perso: 25 minuti. Litri d’acqua sprecati: ½. Api morte per il riscaldamento globale: una decina.

L’Amministrativo

Richieste all’IA.



Ciao. Scrivimi per favore una mail gentile con richiesta di pagamenti arretrati.

No, più lunga.

Falla più gentile.

Aggiungi i saluti ai colleghi.

Aggiungi “spero di trovarla bene” all’inizio.

Usa parole semplici. Sii colloquiale.

Ok non così elementare scrivi frasi un po’ più elaborate, sono laureato e che diamine.

Metti in evidenza le fatture arretrate.

Aggiungi due righe del tipo che siamo contenti della collaborazione con questa fiorente società di stronzi.

Dai togli “stronzi”, scherzavo, ma sei scema?

La chiusura falla un po’ più affettuosa.

Togli distinti e metti cordiali davanti a saluti.



Risultati ottenuti con l’IA: 1 mail. Tempo perso: 20 minuti. Litri d’acqua sprecati: ½. Delfini morti per il riscaldamento globale: 1, ma era anziano.

Mia zia Agata con l’IA

Richieste.



Mi dai una ricetta per pasta con le zucchine?

No, no pasta alla Nerano che la so fare. Dammi una ricetta diversa.

No, non con le zucchine lesse.

Questa somiglia alla pasta alla Nerano. Mi serve una novità.

No senza soffritto di aglio.

Senza formaggio.

No, non cose troppo elaborate.

No, non ho tempo di marinare le zucchine. Non contorno, ho detto pasta.

No, i fiori della zucchina non ce li ho perché è passata la stagione.



Risultati ottenuti con l’IA: 0, alla fine zia Agata ha cucinato la pasta alla Nerano. Tempo perso: 20 minuti. Litri d’acqua sprecati: ½. Alberi perduti per siccità in Amazzonia: 1.



Ti piace l’IA? Sì! La usi? Sì! Lo sai che tra poco per permettercela dovranno installare delle mini centrali nucleari in cantina? Avrei una modesta proposta: lasciamola solo alla medicina e noi rinunciamo al maggiordomo babbeo.