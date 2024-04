I pretesti per fare le guerre ci sono sempre stati: una cronostoria

I governi e i leader hanno spesso fatto ricorso a "provocazioni strategiche" per giustificare le loro azioni militari e politiche, manipolando l'opinione pubblica attraverso i media e la propaganda. Quanto conta la narrazione vittimistica in questi contesti, dal genocidio del Ruanda all'invasione della Polonia

Un pretesto lo si trova sempre. Purché ci sia una narrazione in grado di ingigantirlo. Basta un episodio, anche limitato, anche marginale. In quel caso era la brutale aggressione a una donna e ai suoi tre figli. La donna era una colona. Era impegnata a lavare i panni. Quando fu aggredita da quattro, forse più uomini armati. L’avevano picchiata fino a farla svenire. Poi l’avevano scotennata, e infine le avevano squarciato il petto con un coltello. Erano poi passati a picchiare i tre figli piccoli, riducendoli in fin di vita. Il delitto aveva prodotto enorme impressione. Si chiedeva a gran voce una punizione esemplare degli assassini, e dei loro mandanti. Nel giro di pochi giorni furono catturati otto sospetti. Furono torturati affinché confessassero chi li aveva ingaggiati, e perché, chi gli aveva offerto protezione, chi avrebbe potuto trarre vantaggio dall’azione efferata.