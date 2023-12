Non ci resta che accettare la provvidenziale indeterminabilità del futuro

Come la conoscenza, intesa come concetto, è cambiata e mutata nel corso nel tempo: dalla concezione di "bene in sé" in epoca antica, fino al suo sfruttamento in epoca moderna e capitalistica. Qualche considerazione su come dovrebbe essere sfruttata oggi

Stiamo per entrare in un’èra in cui il potere umano crescerà a tal punto da far apparire il potere che abbiamo oggi simile a quello dei nostri antenati ominidi. Ma questa è una sfida, non una catastrofe; una sfida che cambia di continuo la sua fisionomia, mostrando implicazioni etico-politiche inaudite in altri tempi, che però non sconfineranno necessariamente nella distopia. Nel mondo classico, ad esempio, la conoscenza era un bene in sé. Ma trattandosi di una conoscenza prevalentemente teorica (filosofica, matematica, geometrica, astronomica), non suscitava le preoccupazioni etiche che suscita l’odierno apparato scientifico tecnologico. L’ambito della techne coincideva allora con l’ambito di un sapere strumentale, peraltro assai poco sviluppato, che serviva semplicemente a soddisfare meglio certi fini, diciamo pure a vivere meglio e più sicuri. Per un greco non aveva senso domandare se era eticamente giusta la costruzione dell’aratro, di una nave o di una spada. Egli non aveva insomma le preoccupazioni etiche che abbiamo oggi circa l’uso dei nostri “strumenti”. Lo stesso si sarebbe potuto dire della “scientia propter potentiam” di Francesco Bacone o dell’esaltazione cartesiana di una sapere capace di renderci “maestri e possessori della natura”. In tutti questi casi esisteva una sorta di ragionevole fiducia che più conoscenza, più tecnologia e quindi più potere sulla natura avrebbero significato migliori condizione di vita per gli uomini sulla terra.