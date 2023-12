Sarà pur vero che l'ozio non genera mostri, ma qualche problema lo crea

L’ossessione per il lavoro, e per il non lavoro, sembra un tema così contemporaneo. “Il neoliberismo ha fallito, i robot ci rubano il lavoro, e il mondo si è fatto sempre più complesso e astratto”, dice un libro recente, diventato un po’ manifesto dell’intellettualizzazione del reddito di cittadinanza, “Inventare il futuro”, di Nick Srnicek e Alex Williams (Not). E poi “Le grandi dimissioni”, libro di Francesca Coin (Einaudi), che dice: “Ci hanno sempre ripetuto che il lavoro è ciò che ci definisce, il fondamento della nostra dignità di esseri umani. E allora perché, in tutto il mondo, sempre più persone si dimettono?”. E si arriva fino a quei meme nati nei profili neomarxisti (Dream job? I don’t dream of labor) che in traduzione sono passati nella categoria buongiornissimo con un minion che dice: “Qual è il lavoro dei tuoi sogni?”, e l’altro minion che risponde: “Nei miei sogni non lavoro”. Ecco, sempre questa pretesa vanitosa che le cose siano tipiche della nostra epoca, che ci fa sentire al centro della Storia. Ma la questione lavoro/non lavoro è roba vecchia, almeno secolare, e ce lo ricorda un libro di George Duhamel che uscì nel 1920 in Francia e che arriva con un po’ di ritardo in Italia, “Confessione di mezzanotte” (pubblicato da Ago, nuova casa editrice indipendente che si concentra sul Novecento, traduzione di C. Miracle Bragantini).

