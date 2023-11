L'ultima costola dei padri: tutti siamo figli di qualcuno

In una fotografia delle manifestazioni per Giulia Cecchettin, una giovane donna alzava un cartello: “Non sono la costola di nessuno”. La parte per il tutto, più radicale seppure forse meno dirompente di “l’utero è mio e lo gestisco io”. Ben trovato, in ogni caso, anche se in fatto di rivendicazione dell’alterità rimane inarrivabile il geniale “una donna senza un uomo è come un pesce senza bicicletta” che comparve, di attribuzione incerta, su un muro dell’Università del Wisconsin nel 1969. Se la giovane donna che rivendica di non essere la costola di nessuno abbia approfondito l’antropologia biblica o se l’abbia orecchiata soltanto, acciuffata nella rete delle parole, non fa differenza. Il suo cartello chiarisce che il punto cruciale del discorso pubblico – spesso molto sgangherato – di messa in stato d’accusa del patriarcato è quello di una auto-nomia e di una opposizione inconciliabile rispetto a qualsiasi legame col genere maschile. (Il genere maschile è quello che uccide le donne e sembrerebbe di capire, dal discorso pubblico, che lo faccia in quanto genere). Non essere costola del patriarcato significa non essere costola, persona generata, di nessun padre. Ma tutte e tutti siamo generati da qualcuno, da un padre e da una madre. Siamo dunque costola anche di madri. Ovviamente, come nel caso di avere un padre, anche avere una madre non significa che vada tutto bene: ma questo va da sé.

