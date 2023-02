Amazon ora punta sui supermercati, ci salverà dalle casse automatiche all'italiana?

Insomma Amazon ci riprova coi negozi “veri”. Ieri il ceo del gruppone dei pacchi, Andy Jassy, ha detto al Financial Times che il gruppone appunto vuole provarci ancora ad aprire negozi fisici. Una cosa che non è mai riuscita ad Amazon, simbolo ed epitome proprio del negozio che non c’è, del pacco che ti arriva dall’iperuranio. Ma loro insistono, forse per sfizio, come Netflix che apre i cinema e le enoteche virtuali che aprono vere enoteche. Finora hanno fallito: con vere librerie (fallite, con l’onta per di più che alcune di queste sono state rilevate da un marchio storico che si pensava decotto come Barnes & Noble); con la grande distribuzione (quando Amazon ha rilevato il colosso del cibo fichetto e bio Whole Foods tutti pensavano a un mondo di pacchi prelibati del celebre negozio, invece il risultato della colossale sinergia è stato soprattutto che Amazon ha riempito gli enormi supermarket dei suoi “locker”, cioè li ha derubricati da grandi magazzini a magazzini e basta). Infine con le drogherie senza cassieri.

