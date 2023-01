Le critiche ad Alessia Morani per il trucco e il rigore moralista del Pd

Adesso sappiamo perché l’unica zona d’Italia in cui il Pd abbia vinto a mani basse le ultime elezioni politiche è il collegio 1 di Milano. Perché in nessun altro luogo della penisola, e in nessun altro schieramento politico, si nutre una uguale avversione per le donne truccate. La foto pubblicata su Instagram dell’ex deputata dem Alessia Morani con una canottierina bordata di pizzo che spunta dal blouson di cuoio e gli occhi ombreggiati per una morigeratissima serata di Capodanno col marito e che però si becca una raffica di insulti dai colleghi di partito, ha più di un punto in comune con noi nate all’ombra di santa Maria delle Grazie che a cinquant’anni ci giustifichiamo se, uscendo dal collegamento televisivo, incontriamo un’amica che ci osserva interrogativa e saputa le palpebre accentuate con l’eye liner. Lo sguardo “bistrato”, aggettivo anni Venti che si può ancora ascoltare dalle parti di corso Magenta e quelle rare volte in cui si mette in scena “L’uomo la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello, è una questione che le donne occidentali e in particolare quelle italiane del nord, le stesse che poi scendono in piazza per le sorelle dell’Iran che rischiano la morte per una ciocca sfuggita dall’hijab, non hanno affatto risolto. Loro e i loro uomini, colleghi di partito, sodali, fidanzati, amici, amanti. Nei riguardi del trucco proviamo il senso acuto della vergogna e, insieme, il gusto della trasgressione e negli ultimi anni anche della ribellione, perché non è possibile che, mentre i ventenni si scambiano vestiti, discutono di identità di genere e i ragazzi etero, cis e pure un po’ sciupafemmine tornano a tingersi le unghie e gli occhi come nel Settecento, noi che saremmo i loro genitori, la generazione in teoria depositaria di un minimo di sapere e di equidistanza di giudizio, ci ritroviamo ancora incardinati e vittime dei valori ottocenteschi della “proprietà” e della “decenza”, a quel secolo di disgrazie moraliste e di ipocrisie diffuse.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE