Digitale, privacy, proprietà intellettuale: la forma stato davanti alle nuove sfide

Da diversi anni lo stato è al centro di due tendenze apparentemente contraddittorie. Da un lato, molti affermano che esso è recessivo, perché numerose funzioni che prima svolgeva sono state trasferite a organizzazioni intergovernative costituite su base globale (come l’Omc) o regionale (come l’Ue) e nell’èra digitale contano sempre di più le imprese capaci di raggiungere miliardi di persone, come Facebook e Google. Dall’altro lato, come Lorenzo Casini nota nel suo agile volumetto, “Lo Stato (im)mortale” (Mondadori, 156 pp., 14 euro) lo stato resta la comunità politica per eccellenza: non a caso, vi sono tutt’oggi numerosi gruppi sociali – in alcuni casi, popoli, come quello palestinese – che reclamano un proprio stato. Inoltre, è agli apparati statali che ci si rivolge nelle crisi più acute, come la recente pandemia. Anche le organizzazioni regionali e globali ne hanno bisogno per far eseguire le proprie decisioni. Nemmeno le imprese multinazionali dell’èra digitale possono prescinderne, come si è visto quando Mark Zuckerberg è stato chiamato a deporre dinanzi al Senato americano.

