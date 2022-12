C'è un motivo se è la malinconia a definire oggi il carattere degli italiani

Una volta i tempi della città erano scanditi dai tempi liturgici. Erano i tempi della Chiesa, il tempo ordinario e i cosiddetti tempi “forti”, che segnavano i tempi della vita civile, i giorni feriali e quelli di festa. Ma oggi non è più così. Le feste religiose vengono festeggiate ormai come se la religione non esistesse. Nessuna sorpresa, quindi, se, un po’ dappertutto, abbiamo visto accendersi le luminarie natalizie ben prima dell’inizio dell’Avvento e se in televisione già a novembre hanno incominciato a trasmettere i soliti film sul Natale. Una pervasiva mestizia piena di buoni sentimenti, ma nessun cenno a Dio che in Gesù si fa uno di noi: forse una gioia troppo forte per le nostre menti rammollite. Meglio non farsi illusioni. Come ci dice anche l’ultimo rapporto del Censis, “è la malinconia a definire oggi il carattere degli italiani”. “Non siamo più disposti a fare sacrifici”, siamo alla spasmodica ricerca di “immunizzazioni dai rischi”, sprofondati quasi in un clima da “grande disillusione”, tutte parole dello stesso rapporto Censis, che non soltanto indicano la distanza degli italiani dallo spirito del Natale, ma inducono prepotentemente una domanda: davvero siamo ridotti così? E, se sì, come è stato possibile?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE