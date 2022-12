Più speranza che ottimismo. L'Italia post populista vista dal Censis

La società italiana “entra nel ciclo del post populismo” e riscopre la politica. Solo che “oggi la politica non ha un suo stile e li usa tutti; vede prospettive oscillare, tessuti lacerarsi, aspettative disattese e preoccupazioni crescenti, e ancora non affronta se e come diventare una sede proponente di sintesi e di convergenza sociale”. Fra le tante riforme necessarie, dunque, forse la più importante è quella che non appare nell’elenco del Pnrr, cioè la riforma della politica. Il Censis varca il confine e non s’accontenta di auscultare i movimenti della società con l’orecchio da scout indiano. Racconta il cambio di fase, sottolineando che “il nostro paese, nonostante lo stratificarsi di crisi e difficoltà, non regredisce, grazie allo sforzo e al rischio individuale, e non matura”, come è scritto nelle considerazioni introduttive. L’anno scorso l’istituto di ricerca fondato nel 1964 da Giuseppe De Rita aveva visto una società caduta nella trappola dei no, a cominciare dai No vax, una minoranza rumorosa e aggressiva era riuscita a egemonizzare i mass media e a influire sul dibattito politico e sugli umori dell’opinione pubblica.

