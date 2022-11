Può esistere una Juve senza gli Agnelli? Chiacchiere con un parente

"Fare il presidente della Juventus va bene per cinque anni, come fece suo padre, ma a farlo a vita diventi un Lotito qualsiasi". E’ severo, quasi sprezzante, l’azionista Exor, l’Agnelli che parla col Foglio a patto di non essere citato, sul caso dell’altro Agnelli, Andrea, che si è appena dimesso dalla presidenza della squadra di famiglia. “Ma lo sa quanti soldi abbiamo messo in questi dieci anni?”. Non lo so, mi dica. “Quasi cinquecento milioni. Mezzo miliardo”. Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli, ha infatti una partecipazione del 63 per cento nella Juve. “Quindi il 63 per cento degli ottocento spesi in questi anni”, dice sempre l’azionista furibondo. Azionista e famigliare. E quel padre che poi fece “molte cose buone” era naturalmente Umberto, papà di Andrea. Una saga che non si spegne, quella Agnelli. Dopo i testamenti di Marella ecco la cacciata di Andrea, l’ultimo degli Agnelli a portare questo cognome. Loro sono la nostra unica “Succession” possibile (anzi impossibile, infatti non si può fare: c’è tutta un’industria di sceneggiature scritte e poi comprate da Torino purché non diventino film).

