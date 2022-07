Fenomenologia di una campagna elettorale, metaverso ubriaco di se stessa

Dall’alba al tramonto, ovvero il sogno di una campagna elettorale quasi-lampo. Anzi, meglio: dal tramonto all’alba, ovvero il sogno di una campagna elettorale quasi-lampo e per lo più impercepita, per metà passata dormendo e addirittura sognando, sì, sognando una campagna elettorale impercepita e passata dormendo, sognando e via così, di seguito, fino alla dissoluzione del reale nell’onirico. Perché non c’è campagna elettorale abbastanza breve per essere italiana e non c’è campagna elettorale italiana da non sembrare infinita. Non c’è campagna elettorale italiana che cominci con premesse mediocri che in quarantotto ore non sembrino di colpo luminose, e tutti a chiedersi: come avevamo fatto a sottovalutarle così?

