I Pokémon e gli altri, il mondo ha tanta voglia di giocare

Satoshi Tajiri era un bambino gracile e introverso, negli studi stentava e non aveva molti amici anche perché coltivava un hobby singolare, a volte persino imbarazzante: amava gli insetti di ogni tipo, li cercava, li catturava, li collezionava. Il padre, rappresentante della Nissan, ne era irritato e scandalizzato, la madre cercava di capirlo e aiutarlo, ma cosa poteva fare per un figlio così diverso una casalinga con poca istruzione in quel sobborgo dormitorio chiamato Machida, alla periferia di Tokyo, dove la gente usciva all’alba e tornava a notte fonda? Gli altri ragazzi lo avevano soprannominato Dottor Bug, e lo prendevano in giro, i vicini compativano Tajiri san per quella disgrazia che gli era capitata in famiglia. Satoshi intanto marinava la scuola, correva nei campi e s’inoltrava nei boschi in cerca di quelle piccole creature mostruose che tanto lo affascinavano. Finché tutto cambiò. Il sobborgo venne circondato non più da alberi e prati, ma da case e palazzi, e Satoshi si rifugiò nei videogiochi. Cominciò ad appassionarsi ai manga, agli anime i cartoni animati che dal Giappone hanno conquistato l’occidente, alla serie tv “Ultraman” e alle macchinette a gettoni dei primi anni Ottanta. Come raccontò in seguito, la sua prima vera grande attrazione fu per Space Invaders. Dopo aver terminato a fatica le medie, seguì un corso biennale di Elettronica e informatica finché nel 1981, a sedici anni, cominciò a pubblicare la rivista Game Freak, insieme ad alcuni coetanei tra i quali Ken Sugimori, conosciuto in una sala giochi. Così, tra storia e leggenda, cominciò l’avventura di un brillante innovatore diventato mitico nel mondo magico della ludocrazia che non conosce limiti né confini, e alla quale Satoshi, con i suoi Pokémon illustrati dall’amico Ken, ha dato una spinta possente, travolgendo in una comune passione la generazione dei millennial. La pokémania si era diffusa in tutto il mondo a cavallo del nuovo secolo, poi sembrava sepolta in un passato di per sé vicino, ma allontanato dalla rapidità delle trasformazioni (gusti, passioni, comportamenti che vanno a braccetto con la tecnologia), invece è tornata o forse non ci ha mai lasciato.

