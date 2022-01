100 anni di Baci Perugina. Un pezzo di storia d'Italia nelle frasi d'amore

Nella storia di ogni prodotto, in qualunque azienda, arriva il momento in cui qualcuno decide sia arrivato il momento di “svecchiarlo”. Nel caso dei Baci Perugina, che in queste settimane compiono cento anni in un tripudio di leggende e retroscena apocrifi che sono il naturale corollario del successo, il primo vero cambio dal disegno della coppia in nero che si scambiava effusioni sotto una pioggia di stelle, firmata da Federico Seneca nel 1922 e ispirata al “Bacio” di Francesco Hayez, avvenne nel 1984, per opera del più geniale dei pubblicitari italiani del secondo Novecento, Maurizio D’Adda, all’epoca direttore creativo di un’agenzia che non esiste più, Ata Univas.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE