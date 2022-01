Il voyeurismo d'alta moda

Roma, Via dei Baullari, giornata di freddo intenso. Nella vetrina della storica merceria c’è un paio di calze lunghe rosse in filo di Scozia da uomo al prezzo perfetto per essere infilate nella calza dell’Epifania insieme con altre piccole sorprese e una tavoletta di cioccolato fondente a concentrazione 75. In Inghilterra li chiamano stocking filler, i riempicalza, e la calza-nella-calza sembra la soluzione ideale, in pratica una mise en abime della regalistica. All’interno del negozio, il proprietario chiede con un certo imperio che mi tolga i guanti per disinfettarmi le mani con uno di quei gel appiccicosi che i negozi di seconda fascia tengono ormai all’ingresso da un paio di anni a disposizione di chiunque si affacci: tre euro al litro, odore rivoltante, secchezza epiteliale garantita. Ribatto che, essendo appena uscita di casa e avendo le mani coperte, preferirei evitare. Mi osserva torvo: “Ambè, nun tocchi gnente, però”. Il primo impulso è di girare sui tacchi, ma le calze hanno un punto di rosso perfetto, potrebbero passare per un prodotto doc di Gammarelli.

