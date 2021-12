Il destino degli influencer

Basta con gli umani, è l’ora dei virtuali. Piangono, soffrono, vendono, proprio come noi, e in più non si prendono il Covid. Dal Giappone agli Stati Uniti marchi e aziende investiranno sempre di più su di loro

E se fosse per questo? E se fosse per questo che gli influencer paiono sempre più assatanati di soldi, di presenzialismo, di esserci e spalmare i loro prodotti anche oltre il necessario? Non solo tra le grandi star dell'Instagram, anche tra gli influencer minori è tutto uno spacchettare doni, mettere #adv, “metto qui una box per le domande”. E’ solo il Natale in arrivo che stressa gli influencer come e peggio di noi umani o c’è qualcosa d’altro? Secondo l'agenzia di marketing digitale Fps entro il 2022 i brand spenderanno fino a 15 miliardi di dollari l’anno sugli influencer, ma la cattiva notizia è che buona parte di questi andranno non a ingrassare dei signori e delle signore in carne ed ossa, bensì degli avatar. Negli ultimi diciotto mesi, dice sempre Fps, marchi come Puma, Prada o Calvin Klein hanno lanciato oltre 50 influencer virtuali.