Quando l'attualità passa dalla statuetta del presepe

Da anni c’è qualcuno che tiene in scacco l’intero sistema mediatico italiano. No, non si parla di Fedez, ma degli artigiani che realizzano i pastori “di attualità” per il presepe a Napoli. A metà novembre, le nuove statuette, più puntuali di “All I want for Christmas is you” di cui sono evidentemente il corrispettivo nostrano, cominciano a fare capolino su siti internet e telegiornali. Le ultime novità della stagione 21/22 sono il pastore di Damiano dei Maneskin (perché gli altri Maneskin no, non si capisce) e le statuette dei Re Magi però adeguate ai tempi e, dunque, munite di green pass. Ma, in passato, è stato il turno di Belen incinta e Stefano de Martino, dei due Papi assieme, Fidel Castro, qualsiasi calciatore del Napoli (a volte perfino quelli solo in odore di trasferimento), Berlusconi con Dudù in braccio (la statuetta fu acquistata da Francesca Pascale), Milly Carlucci con annessi giudici di Ballando, Steve Jobs e, addirittura, Tim Cook per ringraziarlo di aver aperto un’accademia Apple a Napoli (negli stessi giorni, il maestro della pizza, Gino Sorbillo, aveva anche ideato la “pizza Apple” cioè una pizza a cui mancava un boccone, evidentemente morsicata come la celebre mela). E poi Hillary Clinton e Harry e Meghan abbracciati – ma come dimenticare che, qualche anno prima, c’era stata pure una statuina del solo Harry, nudo, vale a dire prima che mettesse la testa a far bene. E ancora Balotelli a torso nudo e Raffaella Fico, quindi dozzine di altri uomini politici, cantanti, star affermate e re per una notte, vittime illustri e vip di ogni sorta. Tutti uniti dal comune denominatore della fama e dall’aver avuto una giornata di viralità social e gloria televisiva in occasione della riproduzione in statuetta, con relative immagini (sulla cui effettiva somiglianza non sempre è importante soffermarsi) e intervista all’artigiano di turno che ormai, scafatissimo tra gli scafatissimi, risponde compiaciuto e rassicurante: “I napoletani adorano mescolare sacro e profano”.

