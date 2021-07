I ristoratori con Draghi: "Green pass ok, ma serve chiarezza"

Manifestazione di #IoApro contro il green pass. I ristoratori romani a favore: "Ma come potremo far rispettare le regole?"

A Roma in Piazza del Popolo torna alla carica #IoApro, il movimento di protesta contro lockdown e restrizioni anti-Covid. Per ultima il green pass. Ma attorno alle poche centinaia di manifestanti, gli esercenti della capitale fanno scudo: "Il green pass è una buona iniziativa e il vaccino ci vuole per tutti", la voce principale fra i ristoratori. "Serve però chiarezza da parte del governo: c'è ancora troppo caos riguardo alla messa in pratica del provvedimento. Soprattutto in quella che sarà la vita di tutti i giorni: come faremo a organizzarci con i clienti di un locale? Dovremo verificare noi l'autenticità del green pass a ogni tavolo? E chi mi dice che mi verrà mostrato un certificato autentico?" Domande a cui il governo Draghi dovrà dare risposta, entro il prossimo 5 agosto.