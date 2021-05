In Italia il puritanesimo non manda i libri al macero

Da Philip Roth a Woody Allen. La discussione moralista è dominante, ma almeno la cancel culture non abita qui

Quando raccontiamo episodi di cancel culture e di puritanesimo, e lo facciamo quasi sempre spaventandoci o comunque discutendo lo zelo moralista che rischia di intimidire, di appiattire la libertà dell’arte, quando ci vengono i brividi per le opere immense che non vengono più insegnate nelle università perché offensive, ci riferiamo a un pensiero dominante che però evidentemente non appartiene al nostro paese.